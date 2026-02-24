Скидки
Появился новый постер детективного сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной

КИОН представил новый постер сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым в главных ролях.

Фото: КИОН

В центре сюжета оказывается тихий городок Заречный, в котором происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

Режиссёром проекта выступает Сергей Филатов. В актёрском составе также задействованы Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев и другие.

Дата выхода пока не сообщается.

