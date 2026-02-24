Скидки
Начались съёмки шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Начались съёмки шестого сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о старте производства шестого сезона сериала «Полярный». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале ТНТ и на стримингах. Изначально проект должен был завершиться на пятом сезоне, однако авторы решили продолжить историю.

По сюжету продолжения парк «Царь горы» выходит на стабильную самоокупаемость, туристический поток растёт, жизнь идёт своим черёдом. Именно в этот момент судьба подкидывает Вите Мяснику интересное предложение – младший сын Вити готовится поступать в престижную школу «Сириус» в Сочи. Перед Витей встает выбор, от которого зависит будущее его семьи: оставаться хозяином Полярного или ехать на юг ради сына.

К главным ролям в проекте вернулись Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин и другие актёры. Режиссёром-постановщиком шестого сезона вновь выступит Авет Оганесян.

Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
