Даниэль Вавра работает над экранизацией Kingdom Come: Deliverance

Глава студии Warhorse Мартин Фрывальдский дал небольшое интервью чешскому изданию CzechCrunch. В нём он рассказал в том числе о будущем франшизы Kingdom Come: Deliverance, которую создал творческий директор студии Даниэль Вавра.

Как оказалось, автор средневековых RPG и оригинальной «Мафии» покинул свою должность. Теперь Вавра занят экранизацией Kingdom Come — черновая версия сценария уже готова. При этом в Warhorse хотят контролировать процесс создания экранизации, а не просто быть владельцами прав на вселенную. Будет это фильм или сериал, пока неизвестно.

Мы уже некоторое время отходим от видеоигр в отношении бренда Kingdom Come. Работали в сфере комиксов, концертов и туризма, но фильм привлекает нас больше всего. Поэтому мы с Даниэлем работаем над тем, чтобы перенести франшизу на большой экран. У нас уже есть черновой вариант сценария. Мы чувствуем интерес со стороны мира кино, переговоры уже идут. Не просто хотим продать права, хотим, чтобы фильм был таким, каким мы его себе представляем.

Фрывальдский отметил, что решение посвятить себе экранизации Kingdom Come выразил сам Вавра. Геймдизайнер уже давно хотел попробовать себя в новой роли и взять паузу от создания видеоигр. Сам Вавра пока не комментировал новости, хотя он активно ведёт соцсети и в последнее время выступает за использование нейросетей в творчестве.