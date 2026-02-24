Скидки
Для ARC Raiders вышел большой апдейт с ураганами, новыми роботами и квестами

Для ARC Raiders вышел большой апдейт с ураганами, новыми роботами и квестами
24 февраля в Arc Raiders вышло крупное обновление под названием Shrouded Sky. Первый большой патч для сетевого шутера уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

Вместе с обновлением в игре появились ураганы — экстремальные погодные аномалии, которые стали нормой для классического режима. Порывы ускоряют игрока, если тот бежит попутно ветру, а бег против, наоборот, замедляет героя. Погодные условия также влияют на физику поведения гранат и других метательных предметов.

Вместе с патчем в игре также появились два новых робота: Светлячок с огнемётом и Комета с опасным взрывным механизмом. Разработчики также добавили в шутер новые косметические предметы, обновили карту «Поле битвы у дамбы», внедрили новые квесты и экспедицию, обновили баланс и внесли множество других изменений в игру.

Фото: Embark

ARC Raiders — эвакуационный шутер от шведской студии Embark, разработчиков The Finals. Игра вышла 30 октября 2025 года и уже разошлась тиражом в 14 млн копий, основной тираж приходится на ПК-версию.

