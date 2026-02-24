Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Summer Game Fest 2026 (Саммер Гейм Фест 2026) — дата проведения, когда пройдёт, формат

Игровой фестиваль Summer Game Fest 2026 стартует 6 июня в формате Е3
Комментарии

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest раскрыли детали будущего ивента, который пройдёт летом. В этот раз ивент снова будет похож на выставку E3 — фестиваль SGF пройдёт в том числе в офлайн-режиме с блогерами и журналистами.

Так, основная часть Summer Game Fest пройдёт в три этапа:

  • Стрим Summer Game Fest с трейлерами и анонсами — 6 июня с 1:00 по 3:00 мск.
  • Медиадни для журналистов и инфлюэнсеров — с 6 по 8 июня.
  • Конференция с изданием The Game Business об игровой индустрии — 8 июня.

Summer Game Fest 2026 по традиции пройдёт в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, где также проходит церемония вручения премии «Оскар» и другие важные события в мире развлечений. Ведущим ивента вновь станет Джефф Кили, организатор The Game Awards.

Материалы по теме
«Я сумасшедший, понимаешь?» Что теперь ждёт создателей «Война миров: Сибирь»
Эксклюзив
«Я сумасшедший, понимаешь?» Что теперь ждёт создателей «Война миров: Сибирь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android