Мультфильм «Арко» вышел в онлайне — это номинант на «Оскар»-2026

24 февраля состоялся цифровой релиз мультфильма «Арко». Французский анимационный проект, номинированный на «Оскар»-2026, уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах.

Лента рассказывает историю 10-летней Айрис, которая становится свидетелем падения с неба загадочного мальчика. Вскоре выясняется, что мальчика зовут Арко и он из далёкого будущего, где возможны путешествия во времени. Айрис решает спрятать Арко и помочь ему вернуться в его время.

«Арко» вышел в мировой прокат в октябре 2025 года и за этот срок собрал скромные $ 4,7 млн. Главные роли в картине озвучили актёры Голливуда: Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»), Марк Руффало («Мстители») и Натали Портман («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил французский постановщик Уго Бьенвеню.