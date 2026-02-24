«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» вошли в коллекцию фильмов Criterion

24 февраля в коллекции фильмов Criterion произошло пополнение. В состав добавили два проекта от Netflix: мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» и драму «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Попадание в подобную коллекцию означает, что оба проекта оставили важный след в киноиндустрии, по мнению самой компании. Так, «Франкенштейн» получил высокие оценки от критиков и получил сразу девять номинаций на «Оскар», а «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом в истории Netflix и уже выиграли «Золотой глобус» и «Грэмми».

В будущем оба проекта могут получить расширенные версии с комментариями от создателей и другими дополнительными материалами. Сейчас в коллекции Criterion входят многие классические ленты кинематографа — от работ Андрея Тарковского и Акиры Куросавы до «Аноры» и «Анатомии падения».