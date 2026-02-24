20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам — в топе «Крёстный отец»

Пользователь Reddit под ником Yeygermeister составил список из 100 лучших фильмов в истории кино. В список вошли самые высокооценённые картины по версии главных киносайтов планеты: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd. Автор собрал отзывы на этих порталах и структурировал их по 100-балльной системе.

Так, лучшим фильмом в истории по таким подсчётам стал «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. На второй строчке оказались «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, а замкнули тройку «Семь самураев» Акиры Куросавы.

В первую десятку также вошли «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки и «Касабланка» Майкла Кёртица. В топ-100 попал и советский фильм «Сталкер» Андрея Тарковского — он занял 94-е место. С полным списком можно ознакомиться на Reddit.

