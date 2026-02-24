20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам — в топе «Крёстный отец»

Пользователь Reddit под ником Yeygermeister составил список из 100 лучших фильмов в истории кино. В список вошли самые высокооценённые картины по версии главных киносайтов планеты: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd. Автор собрал отзывы на этих порталах и структурировал их по 100-балльной системе.
Так, лучшим фильмом в истории по таким подсчётам стал «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. На второй строчке оказались «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, а замкнули тройку «Семь самураев» Акиры Куросавы.
В первую десятку также вошли «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки и «Касабланка» Майкла Кёртица. В топ-100 попал и советский фильм «Сталкер» Андрея Тарковского — он занял 94-е место. С полным списком можно ознакомиться на Reddit.
20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам
- «Крёстный отец» (1972).
- «12 разгневанных мужчин» (1957).
- «Семь самураев» (1954).
- «Список Шиндлера» (1993).
- «Касабланка» (1942).
- «Окно во двор» (1954).
- «Унесённые призраками» (2001).
- «Поющие под дождём» (1951).
- «Крёстный отец 2» (1974).
- «Могила светлячков» (1988).
- «Криминальное чтиво» (1994).
- «Паразиты» (2019).
- «Славные парни» (1990).
- «Сансет бульвар» (1950).
- «Психо» (1960).
- «На север через северо-запад» (1959).
- «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
- «Апокалипсис сегодня» (1979).
- «Одержимость» (2014).
- «Четыреста ударов» (1959).