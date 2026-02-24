Скидки
20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам — в топе «Крёстный отец»

Комментарии

Пользователь Reddit под ником Yeygermeister составил список из 100 лучших фильмов в истории кино. В список вошли самые высокооценённые картины по версии главных киносайтов планеты: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd. Автор собрал отзывы на этих порталах и структурировал их по 100-балльной системе.

Так, лучшим фильмом в истории по таким подсчётам стал «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. На второй строчке оказались «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, а замкнули тройку «Семь самураев» Акиры Куросавы.

В первую десятку также вошли «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки и «Касабланка» Майкла Кёртица. В топ-100 попал и советский фильм «Сталкер» Андрея Тарковского — он занял 94-е место. С полным списком можно ознакомиться на Reddit.

20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам

  1. «Крёстный отец» (1972).
  2. «12 разгневанных мужчин» (1957).
  3. «Семь самураев» (1954).
  4. «Список Шиндлера» (1993).
  5. «Касабланка» (1942).
  6. «Окно во двор» (1954).
  7. «Унесённые призраками» (2001).
  8. «Поющие под дождём» (1951).
  9. «Крёстный отец 2» (1974).
  10. «Могила светлячков» (1988).
  11. «Криминальное чтиво» (1994).
  12. «Паразиты» (2019).
  13. «Славные парни» (1990).
  14. «Сансет бульвар» (1950).
  15. «Психо» (1960).
  16. «На север через северо-запад» (1959).
  17. «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
  18. «Апокалипсис сегодня» (1979).
  19. «Одержимость» (2014).
  20. «Четыреста ударов» (1959).
