Анонсирован Суперкубок Кибер Медиа Лиги с призовым 13 млн рублей и финалом в Москве

Анонсирован Суперкубок Кибер Медиа Лиги с призовым 13 млн рублей и финалом в Лужниках
Комментарии

Профессиональная Кибер Лига совместно с ФКС России представила Суперкубок Кибер Медиа Лиги — медиатурнир по Dota 2 и Counter-Strike 2 с общим призовым фондом 13 млн рублей.

Соревнования пройдут в двух дивизионах — профессиональный и медиа. В медиадивизионе в каждой дисциплине сыграет по восемь команд, в состав каждой войдут популярный стример, два медиаселебрити и два про-игрока.

Про-лига объединит профессиональные команды, принять участие в борьбе за 3 млн рублей смогут все желающие через открытые квалификации.

Матчи дивизиона «медиа» и финал про-дивизиона состоятся 21 и 22 марта в Международном центре бокса в Лужниках. Организаторы обещают обширную шоу-программу, включая выступления известных артистов, конкурсы и розыгрыши.

Футболист «Зенита» Дивеев рассказал, как жена отучила его от игр в Dota 2 и CS
