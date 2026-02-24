В Steam появились намёки на поддержку игр для Android

Разработчики получили возможность загружать в Steam дистрибутивы игр для операционных систем на базе Android. Об этом сообщает App2Top со ссылкой на одного из сотрудников студии Nutaku.

Как работает эта функция, пока неизвестно. Игроки тоже не могут выбрать Android в фильтрах при поиске игр. В Steamworks Development также нет информации о запуске поддержки Android.

Однако сам вариант предполагает, что в будущем в Steam могут появиться игры для мобильных телефонов с возможностью купить и установить их на смартфоны. Пока на площадке доступны только полноценные порты мобильных игр на ПК и Steam Deck.