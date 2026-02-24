Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam появились намёки на поддержку игр для Android

В Steam появились намёки на поддержку игр для Android
Комментарии

Разработчики получили возможность загружать в Steam дистрибутивы игр для операционных систем на базе Android. Об этом сообщает App2Top со ссылкой на одного из сотрудников студии Nutaku.

Как работает эта функция, пока неизвестно. Игроки тоже не могут выбрать Android в фильтрах при поиске игр. В Steamworks Development также нет информации о запуске поддержки Android.

Однако сам вариант предполагает, что в будущем в Steam могут появиться игры для мобильных телефонов с возможностью купить и установить их на смартфоны. Пока на площадке доступны только полноценные порты мобильных игр на ПК и Steam Deck.

Материалы по теме
Игроки проводят в Roblox более 10 млрд часов в месяц — больше, чем в PlayStation и Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android