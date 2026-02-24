Скидки
Вышел русский тизер аниме-фильма «О моём перерождении в слизь» — премьера 26 марта

Вышел русский тизер аниме-фильма «О моём перерождении в слизь» — премьера 26 марта
Студия DEEP представила новый русскоязычный тизер полнометражного аниме-фильма «О моём перерождении в слизь: Слёзы синего моря». Лента выйдет в отечественных кинотеатрах 26 марта.

Новая адаптация популярной манги продолжит историю офисного работника, который после смерти попадает в фэнтези-мир, но становится не могущественным рыцарем или волшебником, а сгустком слизи с необычными способностями.

Видео доступно в группе DEEP во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат DEEP.

Сериал «О моём перерождении в слизь» выходит с 2018 года. Лента «Слёзы синего моря» расскажет о подводном государстве, для которого наступают трудные времена — Римуру с друзьями предстоит придётся защитить море и его обитателей.

