«Телеграм» могут признать экстремистским в РФ — покупать рекламу и Premium будет запрещено

Мессенджер «Телеграм» могут признать экстремистским на территории России — об этом сегодня, 24 февраля, заявили зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Если это произойдёт, «Телеграм» может коснуться запрет на рекламу на нежелательных ресурсах, который сейчас действует в «Инстаграме»*. Герман Клименко отмечает, что все виды оплаты в таком случае будут криминализированы.

Если это действительно правда, что дело возбуждено, то я думаю, что ожидать, что «Телеграм» будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые «Телеграм» очень любят.

Это же коснётся покупки платной подписки Telegram Premium. К ответственности не привлекут только тех, кто оплатил её до санкций — так считает Андрей Свинцов.

Для тех граждан, которые ранее оплачивали Premium в период, когда «Телеграм» не был признан, а возможно, и не будет признан экстремистской или террористической организацией, то, конечно, их никак не коснутся никакие ограничения и какие-то претензии со стороны правоохранительных органов. Но после признания, конечно, такие вопросы могут возникнуть.

*Деятельность «Инстаграма» признана экстремисткой и запрещена на территории РФ.