Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма «Закулисье» по крипипасте The Backrooms — релиз 4 июня

Вышел тизер фильма «Закулисье» по крипипасте The Backrooms — релиз 4 июня
Комментарии

Кинокомпания A24 представила дебютный тизер фильма ужасов «Закулисье реальности». Хоррор по мотивам The Backrooms выйдет в мировых кинотеатрах 29 мая, а до России официально доберётся 4 июня.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube.

Сам Парсонс выступил режиссёром будущего фильма, а главные роли в ленте сыграли голливудские звёзды: Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств»).

Материалы по теме
Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android