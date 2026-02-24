Системные требования Death Stranding 2
Sony раскрыла системные требования Death Stranding 2. Для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i3-10100 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском.
Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i5-11400 и RTX 3060. А для запуска в разрешении 4К необходим ПК с i7-11700 и RTX 4080 на борту. Игра выйдет уже 19 марта на ПК в Steam и Epic Games Store.
Минимальные системные требования Death Stranding 2 (1080p/30 fps, низкие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ (SSD).
Рекомендуемые системные требования Death Stranding 2 (1080p/60 fps, средние настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ (SSD).
Рекомендуемые системные требования Death Stranding 2 (1440p/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X
- Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ (SSD).
Рекомендуемые системные требования Death Stranding 2 (4K/60 fps, очень высокие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X
- Видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 150 ГБ (SSD).
