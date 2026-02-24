Скидки
Трейлер к 25-летию фильма «Мумия возвращается» — лента вернётся в прокат 27 марта

Трейлер к 25-летию фильма «Мумия возвращается» — лента вернётся в прокат 27 марта
В марте культовый фэнтези-фильм «Мумия возвращается» будет праздновать 25-летний юбилей с момента релиза. В честь этого ленту с Бренданом Фрейзером выпустят в повторный прокат, а сегодня, 24 февраля, авторы представили её новый трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Мумия возвращается» — второй фильм серии «Мумия», также ставший источником вдохновения для «Царя скорпионов». Лента расскажет о новых приключениях Рика О'Конелла, которому не дают насладиться спокойной жизнью: восстание жреца из мёртвых оставляет герою всего семь дней на спасение мира.

20 лучших фильмов в истории по математическим подсчётам — в топе «Крёстный отец»
