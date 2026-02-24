Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard представила Overwatch Rush — мобильный шутер с видом сверху

Blizzard представила Overwatch Rush — мобильный шутер с видом сверху
Комментарии

Компания Blizzard представила новую игру Overwatch Rush по культовой вселенной — это шутер с видом сверху для мобильных устройств.

За разработку игры отвечает новая команда Blizzard с опытом в сфере мобильного гейминга: подчёркивается, что Team 4 по-прежнему полностью сосредоточена на поддержке основной Overwatch на ПК и консолях. Также отмечается, что Overwatch Rush будет не мобильным портом, а полностью новой игрой.

Сейчас команда готовится к тестированию игры в отдельных регионах и странах, обещая поделиться анонсами в официальном Discord. Дата релиза и другие подробности о проекте Overwatch Rush пока не раскрываются.

Материалы по теме
Blizzard обдумывает экранизации Overwatch, Diablo и Warcraft
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android