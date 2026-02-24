Вышел первый тизер сериала «Гордость и предубеждение» — премьера на Netflix осенью

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер сериала «Гордость и предубеждение» по культовому произведению Джейн Остин.

Новая адаптация романа будет разделена на шесть серий и заново расскажет историю любви Элизабет Беннет и мистера Дарси.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в сериале сыграют Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха», «Чёрное зеркало», «Корона») и Джек Лауден («Дюнкерк», «Медленные лошади»). В актёрский состав также вошли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фрейя Мейвор.

Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix выйдет осенью 2026 года.