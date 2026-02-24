Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дж. К. Симмонс и Эбби Эллиотт сыграли в комедийной драме «Чистилище»: съёмки уже закончены

Дж. К. Симмонс и Эбби Эллиотт сыграли в комедийной драме «Чистилище»: съёмки уже закончены
Комментарии

По данным издания The Hollywood Reporter, известный актёр Дж. К. Симмонс исполнил главную роль в новом комедийно-драматическом фильме «Чистилище» (Purgatory).

В актёрский состав вошли и другие звёзды — в ленте появятся Эбби Эллиотт («Медведь», «Как я встретил вашу маму») и Джон Рейнольдс («В поиске», «Очень странные дела»).

«Чистилище» расскажет о взрослении маленькой девочки. Действие происходит в начале 1980-х в обеспеченной семье: мать героини уезжает, чтобы реализовать себя, а отец убит горем. Теперь девочка попытается наладить дела в семье, но по пути столкнётся с хулиганами, ссорами с друзьями и няней-клептоманкой.

Материалы по теме
Дж. К. Симмонс сыграет вместе с Брэдом Питтом в боевике «Сердце зверя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android