Вышел трейлер сериала «Река Мадисон», спин-оффа «Йеллоустоуна» — премьера в марте

Вышел трейлер сериала «Река Мадисон», спин-оффа «Йеллоустоуна» — премьера в марте
Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер «Реки Мадисон», спин-оффа известного сериала «Йеллоустоуна». Новое шоу выпустят уже в следующем месяце: первые три эпизода выйдут 14 марта, а ещё три — 21 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права на видео принадлежат Paramount+.

Сериал расскажет о последствии трагических событий, в результате чего семья Клайберн переезжает из Нью-Йорка в живописный уголок реки Мадисон в центральной части Монтана — именно тут разворачивается следующая глава их жизни.

Главные роли в «Реке Мадисон» исполнят Мишель Пфайффер и Курт Рассел. Исполнительным продюсером выступает создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан.

