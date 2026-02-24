Системные требования Crimson Desert от авторов Black Desert Online
Корейская студия Pearl Abyss опубликовала системные требования Crimson Desert — экшена в открытом мире, который поступит в продажу 20 марта.
Так, для запуска понадобится ПК с процессором Intel Core i5-8500 и видеокартой GeForce GTX 1060 с 16 ГБ оперативной памяти и наличием SSD-диска. Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i5-11600K и RTX 2080.
Минимальные системные требования Crimson Desert
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 6500 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Свободное место на диске: 135 ГБ (SSD).
Рекомендуемые системные требования Crimson Desert
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Свободное место на диске: 135 ГБ (SSD).
