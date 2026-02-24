«Им надо провести ещё четыре замены»: Maelstorm — о составе Team Falcons в Dota 2

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов раскритиковал игру Team Falcons после поражения от Team Liquid (0:2) на групповом этапе DreamLeague Season 28 по Dota 2. По мнению аналитика, проблемы команды выходят далеко за рамки отсутствия основного оффлейнера.

Кузьминов отметил, что у коллектива «сломалось вообще всё»: от лайнинга и передвижений до индивидуальной формы мидера.

Справедливости ради, после вчерашнего Falcons надо ещё четыре замены провести. Проблемы тройки могут быть, но почему сломалось вообще всё… неясно. Думаю, что мы имеем дело с очередным спадом.

В матче с Team Liquid место Аммара ATF аль-Ассафа занял стендин Йонаш SabeRLight- Волек. На следующую игру заявлен уже другой игрок замены — Иван Corrupted Герман. Сейчас Team Falcons делит пятое место в группе с BetBoom Team (1-2) и рискует не выйти в плей-офф.