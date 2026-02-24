Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Им надо провести ещё четыре замены»: Maelstorm — о составе Team Falcons в Dota 2

«Им надо провести ещё четыре замены»: Maelstorm — о составе Team Falcons в Dota 2
Team Falcons на The International 2025
Комментарии

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов раскритиковал игру Team Falcons после поражения от Team Liquid (0:2) на групповом этапе DreamLeague Season 28 по Dota 2. По мнению аналитика, проблемы команды выходят далеко за рамки отсутствия основного оффлейнера.

Кузьминов отметил, что у коллектива «сломалось вообще всё»: от лайнинга и передвижений до индивидуальной формы мидера.

Справедливости ради, после вчерашнего Falcons надо ещё четыре замены провести. Проблемы тройки могут быть, но почему сломалось вообще всё… неясно. Думаю, что мы имеем дело с очередным спадом.

В матче с Team Liquid место Аммара ATF аль-Ассафа занял стендин Йонаш SabeRLight- Волек. На следующую игру заявлен уже другой игрок замены — Иван Corrupted Герман. Сейчас Team Falcons делит пятое место в группе с BetBoom Team (1-2) и рискует не выйти в плей-офф.

Материалы по теме
Team Liquid выбила Team Falcons с BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android