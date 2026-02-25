Скидки
Появился новый кадр из сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи
Collider опубликовал эксклюзивный новый кадр из сериала «Молодой Шерлок», за создание которого отвечает сам Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов».

Свежий кадр «Молодого Шерлока»

Фото: Collider

Экранизация книг Энди Лэйн расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом.

Роль молодого Шерлока Холмса сыграл Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Образ брата главного героя Майкрофта Холмса примерил на себя Макс Айронс («Женщина в золотом»), а Мориарти воплотил Донал Финн («Письма о любви»).

