Опубликовали постеры с героями мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Опубликовали постеры с героями мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Издание Collider поделилось персонажными постерамимультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». На них можно увидеть как раз всех основных героев.

Постеры с героями мультсериала

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Фото: Collider

Сюжет проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.

Над анимационным шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Анимационный спин-офф знаменитого шоу выйдет на стриминговом сервисе 23 апреля.

