Стало известно, кто сыграет злодея Бальдра в сериале по God of War

По данным Variety, Бальдра, который активно появляется по ходу прохождения первой части, сыграет звезда «Дэдпула» Эд Скрейн.

Ранее авторы уже сообщали, что Тора и Одина сыграют Оулавюр Дарри Оулафссон и Мэнди Пэтинкин. Также стали известны другие актёры: Райан Херст (Кратос), Тереза Палмер (Сиф, жена Тора), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн и Джефф Гулка (гномы-кузнецы Брок и Синдри).

Будущий сериал God of War адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества». Съёмки должны стартовать до конца года.