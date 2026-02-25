Звезда «Эйфории» Эйми Лу Вуд сыграет в сериале по роману Шарлотты Бронте

Актриса Эйми Лу Вуд, наиболее известная ролью Эйми Гиббс в комедийно-драматическом телесериале Netflix «Половое воспитание», сыграет Джейн Эйр в романе Шарлотты Бронте.

Роман 1847 года, который считался революционным из-за повествования от первого лица и подхода к теме классового неравенства, сексуальности и женской независимости, рассказывает о взрослении главной героини, которая влюбляется в задумчивого мистера Рочестера.

Сценарий пишет Мириам Бэтти, автор «Наследников», а британская телекомпания ведёт переговоры о присоединении к проекту. Когда он выйдет и где именно, до сих пор сказать пока нельзя.