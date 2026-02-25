Скидки
Sony даёт Заку Креггеру полную творческую свободу в работе над фильмом по Resident Evil

По данным Deadline, Sony дала полную творческую свободу Заку Креггеру на его картину по франшизе Resident Evil. Журналисты сообщили, что компания целиком и полностью доверяет видению Креггера, оттого и не делает особых ограничений.

У Зака Креггера есть карт-бланш на то, чтобы он делал «всё, что захочет» со своим фильмом по Resident Evil

Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее режиссёр ленты Зак Креггер отмечал, что это будет полностью оригинальная история во вселенной Resident Evil, где не будет Леона и других знаковых героев серии. При этом постановщик сфокусируется на ощущении ужаса, который творится на улицах Раккун-Сити.

Премьера «Обители зла» состоится 18 сентября 2026 года.

