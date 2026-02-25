Джаред Харрис сыграет в «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе
Поделиться
Актёр Джаред Харрис, известный по проектам «Чернобыль» и «Безумцы», присоединился к актёрскому составу фильма «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе.
Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.
Проект станет седьмым сотрудничеством Скорсезе и Ди Каприо, ранее работавших вместе в том числе над «Волком с Уолл-стрит» и «Убийцами цветочной луны».
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
10:07
-
08:59
-
08:50
-
07:41
-
06:58
-
06:54
- 24 февраля 2026
-
21:48
-
21:12
-
20:51
-
20:18
-
20:07
-
19:43
-
19:10
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:19
-
17:55
-
17:24
-
17:16
-
17:04
-
16:49
-
16:18
-
15:42
-
15:19
-
15:11
-
14:51
-
14:29
-
14:09
-
13:54
-
13:39
-
13:32
-
13:10
-
13:02
-
12:57