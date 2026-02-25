Скидки
Джаред Харрис сыграет в «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе

Джаред Харрис сыграет в «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе
Актёр Джаред Харрис, известный по проектам «Чернобыль» и «Безумцы», присоединился к актёрскому составу фильма «Что происходит ночью» Мартина Скорсезе.

Картина станет экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Главные роли сыграют Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Проект станет седьмым сотрудничеством Скорсезе и Ди Каприо, ранее работавших вместе в том числе над «Волком с Уолл-стрит» и «Убийцами цветочной луны».

Дата выхода фильма пока неизвестна.

