Первые серии нового сезона «Ван Пис» покажут в кинотеатрах США, Канады и Японии
По данным СМИ, первые два эпизода второго сезона «Ван Пис» выйдут в прокат более чем в 200 кинотеатрах США, Канады и Японии 10 марта, в день выхода шоу на Netflix.
«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины.
Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.
Комментарии
