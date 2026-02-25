Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые серии нового сезона «Ван Пис» покажут в кинотеатрах США, Канады и Японии

Первые серии нового сезона «Ван Пис» покажут в кинотеатрах США, Канады и Японии
Комментарии

По данным СМИ, первые два эпизода второго сезона «Ван Пис» выйдут в прокат более чем в 200 кинотеатрах США, Канады и Японии 10 марта, в день выхода шоу на Netflix.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины.

Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Кроме того, «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android