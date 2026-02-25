Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским стартует 5 марта — большой трейлер

Сериал «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским стартует 5 марта — большой трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Okko и Start представили новый трейлер сериала «Время Счастливых». Драматический проект стартует на стримингах уже 5 марта.

Видео доступно во VK-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko и START.

События проекта развернутся сразу в трёх временных линиях. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени.

Главные роли в сериале сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром») и Ольга Лерман («Калашников»). Режиссёром выступил Илья Силаев («Сёстры»).

Материалы по теме
Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Почти советское семейное кино. Почему стоит дать шанс «Дополнительному времени»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android