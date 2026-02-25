Скидки
Resident Evil 9 Requiem: когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Стала известна точная дата выхода Resident Evil 9: Requiem
Издательство Capcom опубликовало точный график релиза Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии зомби-экшенов. Проект выйдет уже 27 февраля, а предзагрузка началась за два дня до релиза.

Так, на консолях релиз состоится 27 февраля в 00:00 по местному времени. Это значит, что в Новой Зеландии геймеры смогут начать игру 26 февраля в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. На ПК в Steam релиз состоится одновременно 27-го числа в 8:00 мск.

Точная дата выхода Resident Evil 9: Requiem

  • Консоли PS5 и Xbox Series - 27 февраля в 00:00 по местному времени аккаунта.
  • ПК (Steam) — 27 февраля в 8:00 мск.

Фото: Capcom

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. В этот момент в игру вступает Леон Кеннеди, знакомый фанатам серии по RE2 и RE4.

Комментарии
