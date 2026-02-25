Сериал «Рай» от автора «Это мы» завершится после третьего сезона

Американский продюсер Джон Хоберг дал небольшое интервью изданию THR. В нём один из создателей сериала «Рай» рассказал о будущем шоу, которое вернулось сразу с трёх эпизодов.

Как оказалось, авторы шоу уже работают над третьим сезоном проекта. По их задумке, он станет для всего сериала последним и ответит на основные вопросы всего шоу.

Ещё до создания «Рая» мы планировали три сезона. Мы уже знаем конец сериала. И это конец, который значительно затруднит создание четвёртого сезона.

События второго сезона «Рая» разворачиваются сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия. Шоураннером выступает Дэн Фогельман, создатель драмы «Это мы».