Спин-офф сериала «Король Талсы» получил название «Король Фриско»
По данным The Hollywood Reporter, у спин-оффа сериала «Король Талсы» появилось название — шоу носит название «Король Фриско».
Проект будет основан на появлении Джексона в качестве приглашённой звезды в грядущем третьем сезоне «Короля Талсы». Точные подробности о новом сериале держатся в секрете, за исключением того факта, что Джексон сыграет персонажа, похожего на Сильвестра Сталлоне в «Короле Талсы».
«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон.
