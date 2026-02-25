Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спин-офф сериала «Король Талсы» получил название «Король Фриско»

Спин-офф сериала «Король Талсы» получил название «Король Фриско»
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, у спин-оффа сериала «Король Талсы» появилось название — шоу носит название «Король Фриско».

Проект будет основан на появлении Джексона в качестве приглашённой звезды в грядущем третьем сезоне «Короля Талсы». Точные подробности о новом сериале держатся в секрете, за исключением того факта, что Джексон сыграет персонажа, похожего на Сильвестра Сталлоне в «Короле Талсы».

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android