В перезапуске «Клиники» изменили заставку с сохранением важных деталей

Создатель сериала «Клиника» Билл Лоуренс подтвердил Deadline, что сюжетная линия в перезапуске шоу начинается так, будто оригинал закончился финалом восьмого сезона. Заставка к возрождённому сериалу создана под песню Superman группы Lazlo Bane, которая была вступительной темой с 1-го по 8-й сезоны.

Как и в предыдущих сезонах, в начале заставки показывают Джей Ди, Тёрка и Эллиот, к которым теперь присоединился новый набор интернов. Они идут к фирменному рентгеновскому изображению, но вместо физического рентгеновского снимка на экране появляется цифровое изображение, которое Джей Ди выводит на свой iPad.

Обновлённая заставка «Клиники»

Знаменитый медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва. Новые серии «Клиники» начнут выходить 25 февраля, то есть сегодня, но позже.