Четвёртый сезон сериала «Тед Лассо» выйдет в августе — Ханна Уоддингэм

Комментарии

Британская актриса Ханна Уоддингэм раскрыла возможную дату выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». По словам исполнительницы роли Ребекки Уэлтон, продолжение футбольного шоу выйдет уже в августе.

Уоддингэм отметила, что четвёртый сезон будет сильно отличаться от предыдущих историй про Теда Лассо.

Это совсем другая история с нашими «Леди Грейхаунд». Очень жду момента, когда вы сможете увидеть, что мы придумали. Кажется, что четвёртый сезон выйдет в августе. Могу ли я так говорить? А если я ошибаюсь?

Сюжет четвёртого сезона посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с новой перспективы. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.

