Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Чемпион мира по LoL выступит на квалификации к The International 2026 по Dota 2

Чемпион мира по LoL выступит на квалификации к The International 2026 по Dota 2
Комментарии

Известный южнокорейский киберспортсмен Ким doinb Тэ Сан намерен сменить дисциплину. Агент игрока сообщил, что чемпион Worlds 2019 по League of Legends планирует участвовать в открытых квалификациях к The International 2026.

Сейчас doinb активно тренируется под руководством китайского профессионала Чжоу Emo И. На его аккаунте в Dota 2 уже сыграно более 9 тысяч матчей, хотя винрейт остаётся чуть ниже 50%. Название команды и состав тиммейтов пока не раскрываются.

Doinb прославился победой на чемпионате мира в составе FunPlus Phoenix, но не выступал на про-сцене LoL с ноября 2025 года. Открытые отборы на TI 2026 пройдут с 9 по 12 июня, а сам турнир состоится в Шанхае.

Материалы по теме
Видео
Aurora в шаге от мирового рекорда Team Spirit в Dota 2 — команда не проигрывает 31 матч
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android