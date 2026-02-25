Скидки
Team Vitality заработала $ 10 млн призовых в CS — это третий результат в истории

Team Vitality на PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Победа на турнире PGL Cluj-Napoca 2026 позволила киберспортивной организации Team Vitality преодолеть историческую отметку в $ 10 млн заработанных призовых. Французский клуб стал третьей командой в мире, достигшей такого результата.

На данный момент общая сумма призовых Vitality составляет $ 10 223 593. Лидерами рейтинга остаются Natus Vincere ($ 12,2 млн) и Astralis ($ 10,7). Следом за топ-3 идёт FaZe Clan с показателем $ 9,7 млн.

Организация Team Vitality пришла в Counter-Strike в 2018 году. За это время команда выиграла 22 крупных LAN-турнира, включая три мэйджора (BLAST Paris Major 2023, BLAST Austin Major 2025, StarLadder Budapest Major 2025).

