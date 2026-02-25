Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

League of Legends вошла в список дисциплин Esports Nations Cup 2026

League of Legends вошла в список дисциплин Esports Nations Cup 2026
Комментарии

Организаторы турнира Esports Nations Cup 2026 объявили, что League of Legends станет одной из 16 дисциплин чемпионата мира среди национальных команд. Соревнование пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 21 по 29 ноября. Призовой фонд дисциплины составит $ 1,5 млн.

В турнире примут участие 32 сборные. Половина участников получит прямые приглашения на основе национального рейтинга, ещё 14 команд пройдут через региональные квалификации, а два слота разыграют по системе Wildcard.

Формат соревнования включает стадию Play-In, групповой этап и плей-офф. В составе сборной может быть не более трёх игроков из одного профессионального клуба. Отборочные матчи пройдут с 19 по 21 июня.

Материалы по теме
Чемпион мира по LoL выступит на квалификации к The International 2026 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android