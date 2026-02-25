Скидки
«Рыцарь Семи Королевств» — самый популярный сериал второй половины февраля в России

«Кинопоиск» поделился данными о самых популярных сериалах февраля. В период с 16 по 22 февраля первую строчку в топе занял «Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов».

Шоу получило 307 баллов рейтинга, тем самым опередив второй сезон российской мелодрамы «Ландыши». Это произошло ещё до выхода финального эпизода фэнтези, чей релиз состоялся 23-го числа. В пятёрку также вошли «Первый отдел», «Очень странные дела» и аниме «Магическая битва».

Фото: «Кинопоиск»

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов». Авторы уже работают над вторым сезоном — он выйдет в начале 2027 года.

