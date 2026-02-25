FL4MUS может вернуться в состав Virtus.pro по CS 2 — слухи

Инсайдеры Ярослав solutioN00 Долготелес и Владислав Gromov Громов сообщили, что Тимур FL4MUS Марьев может вернуться в состав Virtus.pro по Counter-Strike 2.

FL4MUS выступал за Virtus.pro с декабря 2024 по июнь 2025 года. Вместе с командой он занял 9-11-е места на PGL Cluj-Napoca 2025, PGL Astana 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025.

После российский киберспортсмен находился в инактиве организации до ноября 2025-го, когда OG взяла его в аренду. Однако команда не смогла пройти в основную стадию BLAST Bounty Winter 2026 после поражения от FUT Esports. Тогда Марьев сыграл матч K/D 27-38 и рейтингом 0,83.