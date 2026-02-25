Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FL4MUS может вернуться в состав Virtus.pro по CS 2 — слухи

FL4MUS может вернуться в состав Virtus.pro по CS 2 — слухи
FL4MUS на Majestic LanDaLan 3
Комментарии

Инсайдеры Ярослав solutioN00 Долготелес и Владислав Gromov Громов сообщили, что Тимур FL4MUS Марьев может вернуться в состав Virtus.pro по Counter-Strike 2.

FL4MUS выступал за Virtus.pro с декабря 2024 по июнь 2025 года. Вместе с командой он занял 9-11-е места на PGL Cluj-Napoca 2025, PGL Astana 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025.

После российский киберспортсмен находился в инактиве организации до ноября 2025-го, когда OG взяла его в аренду. Однако команда не смогла пройти в основную стадию BLAST Bounty Winter 2026 после поражения от FUT Esports. Тогда Марьев сыграл матч K/D 27-38 и рейтингом 0,83.

Материалы по теме
Fame и FL1T переведены в запас Virtus.pro по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android