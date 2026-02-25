Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Google оштрафовали на 22 млн рублей за незаконную рекламу сервисов из Play Market в России

Google оштрафовали на 22 млн рублей за незаконную рекламу сервисов из Play Market в России
Комментарии

Агентство ТАСС сообщило, что компанию Google оштрафовали в России. Заседание по иску Роскомнадзора состоялось в Таганском суде Москвы.

По данным СМИ, ведомство выявило шесть случаев размещения в магазине Google Play предложений о скачивании сервисов по смене виртуального местоположения пользователей. Роскомнадзор отправил предостережение компании, чтобы администраторы удалили нарушения, однако требования проигнорировали. Тогда ведомство подало в суд на Google. В итоге суд оштрафовал Google на 22,8 млн рублей.

В 2025 году в России был принят закон о запрете рекламы сервисов по смене виртуального местоположения пользователей. При нарушении запрета гражданам грозит до 80 тыс. рублей, должностным лицам — до 150 тыс. рублей, а юрлицам — до 500 тыс. рублей.

О работе «Телеграма» в России:
«Телеграм» могут признать экстремистским в РФ — покупать рекламу и Premium будет запрещено
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android