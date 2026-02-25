Google оштрафовали на 22 млн рублей за незаконную рекламу сервисов из Play Market в России

Агентство ТАСС сообщило, что компанию Google оштрафовали в России. Заседание по иску Роскомнадзора состоялось в Таганском суде Москвы.

По данным СМИ, ведомство выявило шесть случаев размещения в магазине Google Play предложений о скачивании сервисов по смене виртуального местоположения пользователей. Роскомнадзор отправил предостережение компании, чтобы администраторы удалили нарушения, однако требования проигнорировали. Тогда ведомство подало в суд на Google. В итоге суд оштрафовал Google на 22,8 млн рублей.

В 2025 году в России был принят закон о запрете рекламы сервисов по смене виртуального местоположения пользователей. При нарушении запрета гражданам грозит до 80 тыс. рублей, должностным лицам — до 150 тыс. рублей, а юрлицам — до 500 тыс. рублей.