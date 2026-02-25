Скидки
Apple ввела ограничения для приложений «18+» в Бразилии, США и других странах

Apple ввела ограничения для приложений «18+» в Бразилии, США и других странах
Издание 9to5mac сообщило, что компания Apple изменила правила возрастных ограничений в магазине App Store. Теперь скачивание приложений может быть ограничено из-за возраста пользователей в нескольких странах.

Изменения коснулись Бразилии, Австралии, Южно-Африканской Республики, а также штатов Луизиана и Юта в США. Чтобы загружать приложения с рейтингом «18+» на перечисленных территориях, необходимо подтвердить свой возраст. Разработчики также могут узнать возраст пользователя и способ его подтверждения благодаря обновлению.

При этом в Apple отметили, что в цифровом магазине есть автоматическая проверка возраста пользователей. Однако разработчикам может потребоваться дополнительное подтверждение.

