Бюджет хоррора «Крик 7» составил $ 45 млн — рекорд франшизы

Издание Deadline раскрыло бюджет предстоящего фильма ужасов «Крик 7». Затраты на производство картины, без учёта маркетинга, составили около $ 45 млн.

Таким образом, продолжение стало самым дорогим в истории серии. До этого рекорд принадлежал третьей и четвёртой частям — бюджет каждой из них составил $ 40 млн. Несмотря на выросшие затраты, в СМИ прогнозируют успешный старт для предстоящего хоррора в $ 60 млн по всему миру.

Премьера фильма «Крик 7» состоится уже 27 февраля. В ленте вернётся героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Ранее картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).

