Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Уровень игры абсурдно высок»: Аналитик Mauisnake восхищён современной CS-сценой

«Уровень игры абсурдно высок»: Аналитик Mauisnake восхищён современной CS-сценой
Team Vitality на PGL Cluj-Napoca 2026
Комментарии

Аналитик Алекс Mauisnake Элленберг высоко оценил качество игры профессиональных команд в Counter-Strike. В своём подкасте он отметил, что средний уровень компетенции киберспортсменов сейчас достиг невероятных высот.

По мнению Элленберга, зрители часто недооценивают коллективы без ярких суперзвёзд, однако тактическая подготовка и исполнение раундов даже у середняков стали эталонными.

На самом деле, работая в этой сфере и наблюдая за матчами ежедневно — это почти утомительно, настолько много хороших раундов, из которых можно выбирать. Часто, когда мы делаем постматчевые сегменты, мы обычно вытаскиваем один-два хороших раунда. Но я вам скажу: когда я работаю, особенно к концу разбора у нас иногда набирается четыре-пять раундов, про все из которых мы все говорим: «Любой из них мог бы быть хайлайтом матча, для обеих команд, независимо от того, кто победил». Потому что там было так много крутых моментов: команда идеально разыграла мид-раунд, кто-то из игроков нашёл брешь в защите, выход на плент был выполнен максимально чисто, идеальная флеш, которая поддержал пуш и не ослепила своих же. И это просто… Это постоянно. Это происходит постоянно, и вы действительно можете это видеть. Я имею в виду талант и трудовую этику, во многом это обусловлено стимулами, потому что пространство для манёвра достигло огромного масштаба, когда зарплаты игроков составляют более 10 тыс. долларов в месяц и вы получаете так много преданных своему делу людей.
Материалы по теме
В Counter-Strike 2 могут вернуться операции и новый игровой режим
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android