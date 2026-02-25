«Уровень игры абсурдно высок»: Аналитик Mauisnake восхищён современной CS-сценой

Аналитик Алекс Mauisnake Элленберг высоко оценил качество игры профессиональных команд в Counter-Strike. В своём подкасте он отметил, что средний уровень компетенции киберспортсменов сейчас достиг невероятных высот.

По мнению Элленберга, зрители часто недооценивают коллективы без ярких суперзвёзд, однако тактическая подготовка и исполнение раундов даже у середняков стали эталонными.

На самом деле, работая в этой сфере и наблюдая за матчами ежедневно — это почти утомительно, настолько много хороших раундов, из которых можно выбирать. Часто, когда мы делаем постматчевые сегменты, мы обычно вытаскиваем один-два хороших раунда. Но я вам скажу: когда я работаю, особенно к концу разбора у нас иногда набирается четыре-пять раундов, про все из которых мы все говорим: «Любой из них мог бы быть хайлайтом матча, для обеих команд, независимо от того, кто победил». Потому что там было так много крутых моментов: команда идеально разыграла мид-раунд, кто-то из игроков нашёл брешь в защите, выход на плент был выполнен максимально чисто, идеальная флеш, которая поддержал пуш и не ослепила своих же. И это просто… Это постоянно. Это происходит постоянно, и вы действительно можете это видеть. Я имею в виду талант и трудовую этику, во многом это обусловлено стимулами, потому что пространство для манёвра достигло огромного масштаба, когда зарплаты игроков составляют более 10 тыс. долларов в месяц и вы получаете так много преданных своему делу людей.