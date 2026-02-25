«Мгла» от автора «Жизни Чака» будет отличаться от фильма 2007 года

В социальной сети Bluesky режиссёр Майк Флэнаган («Жизнь Чака») провёл беседу с фанатами. Он рассказал о новом фильме «Мгла» по знаменитому произведению Стивена Кинга.

По словам постановщика, ему очень нравится другая экранизации повести 2007 года от режиссёра Фрэнка Дарабонта — именно поэтому он не видит никакого смысла переснимать ленту. Его версия будет отличаться от популярной адаптации.

Мне очень нравится фильм Дарабонта, и нет никакого смысла его переснимать. Именно поэтому я иду в другом направлении. Моя «Мгла» получится великолепным фильмом.

«Мгла» рассказывает историю маленького городка в США, который накрывает сверхъестественный туман. Группа людей решает укрыться в небольшом супермаркете, который служит им как защитой, так и главной угрозой. Флэнаган выступит режиссёром и сценаристом картины. Дата выхода предстоящей ленты пока неизвестна.