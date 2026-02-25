Скидки
Стартовали съёмки исторического сериала «Сталин» от автора «Собачьего сердца»

Стартовали съёмки исторического сериала «Сталин» от автора «Собачьего сердца»
Комментарии

Кинокомпания «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion приступили к съёмкам сериала «Сталин». Дата выхода исторической картины пока неизвестна. В проект войдёт четыре серии.

Фото: «Триикс Медиа»

Фото: «Триикс Медиа»

Фото: «Триикс Медиа»

Сюжет сериала охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие будет разворачиваться после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля.

Главную роль исполнит Игорь Миркурбанов («За последней чертой»). Вместе с ним в ленте сыграют Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх»), Кристина Бабушкина («Беспринципные») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик фильмов «Собачье сердце» и «Тарас Бульба».

