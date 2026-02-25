В России введут единые цены на маркетплейсах — без скидок по картам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о введении единых правил отображения цен товаров. Об этом он заявил во время отчёта о работе правительства за 2025 год.

Теперь цены на маркетплейсах не будут зависеть от способа платежа. Соответственно, стоимость товаров на таких популярных площадках, как Ozon и Wildberries, останется неизменной даже при оплате картой их банков. Премьер-министр также заявил, что для маркетплейсов будут введены правила проверки сведений о товарах через государственные информационные системы.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ввести полный налог на добавленную стоимость (НДС) в 22% для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы. Инициатива подразумевает начать изменения налоговой политики с 2027 года.