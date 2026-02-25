Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России введут единые цены на маркетплейсах — без скидок по картам

В России введут единые цены на маркетплейсах — без скидок по картам
Комментарии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о введении единых правил отображения цен товаров. Об этом он заявил во время отчёта о работе правительства за 2025 год.

Теперь цены на маркетплейсах не будут зависеть от способа платежа. Соответственно, стоимость товаров на таких популярных площадках, как Ozon и Wildberries, останется неизменной даже при оплате картой их банков. Премьер-министр также заявил, что для маркетплейсов будут введены правила проверки сведений о товарах через государственные информационные системы.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ввести полный налог на добавленную стоимость (НДС) в 22% для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы. Инициатива подразумевает начать изменения налоговой политики с 2027 года.

О введении налога на иностранные товары:
В России предложили ввести налог в 22% на иностранные товары на маркетплейсах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android