Мистический сериал «Городок» от авторов «Очень странных дел» выйдет 21 мая — первые кадры

Мистический сериал «Городок» от авторов «Очень странных дел» выйдет 21 мая — первые кадры
Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода сериала «Городок». Премьера мистической ленты состоится 21 мая. Авторы также представили первые кадры проекта.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сюжет повествует о доме пенсионеров в Нью-Мексико. В этом месте начинают происходить паранормальные события, с которыми предстоит разобраться группе неординарных героев.

Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости»), Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Элфри Вудард («Планета Ка-Пэкс») и другие актёры. Исполнительными продюсерами картины выступают Мэтт и Росс Дафферы — создатели знаменитого сериала «Очень странные дела».

