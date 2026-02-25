«Триумфальное возвращение в Раккун-Сити». Критики высоко оценили Resident Evil 9: Requiem

25 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров на Resident Evil: Requiem — девятой части популярной серии хорроров от Capcom. Критики уже прошли игру и опубликовали большие обзоры на проект.

Так, на агрегаторе Opencritic средний балл новой части Resident Evil составил 90 баллов из 100. Обозреватели хвалят игру за разнообразие геймплея: за Грейс игроки смогут погрузиться в хоррор, а за Леона — в экшен. Критики отмечают отличную графику, а также интересное завершение незакрытых сюжетных линий серии. Ругают проект за слишком большую концентрацию ностальгии.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Resident Evil 9: Requiem:

Resident Evil Requiem триумфально возвращается в Раккун-Сити, сочетая эмоциональную глубину с мастерски выстроенным хоррором на выживание. Двуглавая структура предлагает два разных, но идеально сбалансированных игровых опыта. Потрясающая и уверенная эволюция франшизы, которая чтит её прошлое.

Для меня Resident Evil Requiem — одна из лучших игр серии. Как кульминация всех предыдущих частей… Могу с уверенностью сказать, что сюжет служит как достойным завершением многих незавершенных линий, так и ориентиром для дальнейшего развития событий.

Capcom уверенно держит курс, идеально сочетая оба варианта формулы Resident Evil. Экшен и стелс, адреналин и ужас заставляют нас хотеть большего. А движок RE Engine по-прежнему надёжен. Заразительный игровой опыт.

Переключение между Грейс и Леоном обеспечивает постоянное разнообразие игрового процесса: сложные уровни, более умные и интерактивные враги, а также детально проработанные локации. Игра остаётся верной духу серии, предлагая при этом современные улучшения в графике, звуке и механике, что делает её лучшей игрой серии на сегодняшний день.

Requiem — это забавная игра из серии Resident Evil, изобилующая ностальгией в угоду фанатам с редкими вкраплениями жестокости. Тем не менее она ощущается как шаг назад по сравнению со своим предшественником.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится уже 27 февраля на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. В игре будет доступен русский перевод, в том числе озвучка.