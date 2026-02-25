Скидки
Вышла 10-я серия шоу «Игры Биста» от MrBeast — второй сезон завершён

Вышла 10-я серия шоу «Игры Биста» от MrBeast — второй сезон завершён
25 февраля состоялась премьера 10-й серии второго сезона шоу «Игры Биста» от знаменитого блогера MrBeast. Продолжение проекта официально завершено, спустя почти два месяца трансляции — теперь весь второй сезон доступен для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

О выходе заключительной серии сообщил сам MrBeast на своей странице в соцсети X. По словам блогера, концовка заставит зрителей плакать.

Вышел финальный эпизод «Игр Биста». Концовка заставит вас плакать. Узнайте, кто выиграл $ 5 млн.

«Игры Биста» — это один из крупнейших проектов блогера MrBeast. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где около 500 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания. Первый сезон шоу вышел зимой 2024 года и стал большим хитом для стриминга.

