Трейлер фильма Pretty Lethal с Умой Турман — выход 25 марта

Трейлер фильма Pretty Lethal с Умой Турман — выход 25 марта
Компания Amazon представила трейлер фильма Pretty Lethal («Приятная смертоностность»). Триллер выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет повествует о пяти балеринах, которые по пути на соревнования застревают в лесу. Им приходится остаться в гостинице, которая оказывается жутким местом, откуда выбраться живым будет трудно.

Одну из главных ролей исполнила звезда «Убить Билла» Ума Турман. В фильме также снялись Айрис Апатоу («Любовь»), Мэдди Зиглер («Книга Генри»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и другие актёры. Режиссёром выступила Вики Джуисон — одна из постановщиков сериала «Ведьмак: Происхождение».

